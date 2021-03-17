Погибший во взрыве под Киевом собирался убить бывшую любимую, не вернувшую деньги: детали

Стали известны подробности сильного взрыва в Боярке (Киевская область), произошедшего во вторник, 16 марта, который привел к смерти мужчины. Погибшим оказался 34-летний крымчанин, собиравшийся выбить крупную сумму денег у бывшей возлюбленной.

Как выяснилось, в то злополучное утро мужчина приехал в Боярку на такси. Сам погибший проживал в Киеве, куда переехал с Крыма, после оккупации полуострова, сообщает ТСН.

В руках у крымчанина была красная канистра, в которой была взрывчатка. Гость приехал с целью убийства бывшей возлюбленной. Ранее он купил ей машину за сорок тысяч долларов и дал еще тридцать тысяч на развитие бизнеса.

После расставания мужчина потребовал вернуть полученные деньги, а получив отказ, - начал самостоятельно готовить взрывчатку, чтобы отомстить.

До места покушения крымчанин не дошел несколько десятков метров. Сила взрыва была равнозначна разрыву мины 120 калибра.

"Произошел взрыв до 5 килограмм тротила, нам удалось собрать, как сказал эксперт, фрагменты человеческого тела. Взрыв был настолько мощный, что фрагментов очень мало", — сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Отметим, по факту взрыва правоохранители завели дело по статье "Умышленное убийство".