На Днепропетровщине поймали агента боевиков "ДНР", шпионящего за ВСУ (фото)

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так "МГБ ДНР" (так боевики называют свою службу безопасности). Мужчина вел шпионскую деятельность против украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник собирал разведывательную информацию о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории региона", - сообщают в ведомстве.

Во время обыска у пособника боевиков обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, оружие и боеприпасы.

Агенту уже сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киберспециалистам Службы безопасности Украины удалось пресечь масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon".