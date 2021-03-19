Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Не выдержала критики? Мендель больше не будет вести программу на ТВ
Не выдержала критики? Мендель больше не будет вести программу на ТВ
Зеленский собирает СНБО на внеочередное заседание: первые детали
Зеленский собирает СНБО на внеочередное заседание: первые детали
На переговорах в "нормандском формате" может появиться представитель США: что об этом известно
На переговорах в "нормандском формате" может появиться представитель США: что об этом известно
Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео

Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео

Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф

Главарь боевиков группировки ДНР Денис Пушилин ездит в сопровождении большого количества охраны, по всей видимости, опасаясь участи своего предшественника Александра Захарченко, который был ликвидирован в Донецке в  2018 году.

Соответствующее видео "кортежа" Пушилина опубликовали в Telegram-канале "Останній Блокпост".

На кадрах действительно видно несколько машин, следующих за автомобилем боевика.

В Telegram-канале отмечают, что судя из предыдущей практики, наличие большого количества "амбалов" за спиной никак не спасает от ликвидации.

Напомним, что главарь боевиков группировки "ДНР" Александр Захарченко был ликвидирован в Донецке 31 августа более двух лет назад в результате взрыва в ресторане "Сепар". Тогда боевики заявили, что задержали "украинскую ДРГ", причастную к убийству.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть могла быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 477

Все по теме:

Боевики, Донбасс, Видео, Охрана, Александр Захарченко, Денис Пушилин, ДНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
02 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
03 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
04 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
05 Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держал весь дом в страхе&quot;: родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
"Держал весь дом в страхе": родственник рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой
Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Страсти вокруг &quot;Северного потока 2&quot;: Германия придумала сделку с участием Украины
Страсти вокруг "Северного потока 2": Германия придумала сделку с участием Украины
Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)
Канье Уэст стал самым богатым темнокожим человеком в истории США: лучшие треки рэпера (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь