Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео

Главарь боевиков группировки ДНР Денис Пушилин ездит в сопровождении большого количества охраны, по всей видимости, опасаясь участи своего предшественника Александра Захарченко, который был ликвидирован в Донецке в 2018 году.

Соответствующее видео "кортежа" Пушилина опубликовали в Telegram-канале "Останній Блокпост".

На кадрах действительно видно несколько машин, следующих за автомобилем боевика.

В Telegram-канале отмечают, что судя из предыдущей практики, наличие большого количества "амбалов" за спиной никак не спасает от ликвидации.

Напомним, что главарь боевиков группировки "ДНР" Александр Захарченко был ликвидирован в Донецке 31 августа более двух лет назад в результате взрыва в ресторане "Сепар". Тогда боевики заявили, что задержали "украинскую ДРГ", причастную к убийству.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть могла быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко.