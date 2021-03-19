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Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой

Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф

На фоне дефицита воды в Крыму, оккупанты все же не отказались от идеи бурить скважины на дне Азовского моря  и собираются начать это делать уже в апреле.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин", – сказал он, отметив, что на данный момент исследования по доставки пресной воды для крымчан со дна Азовского моря  продолжают вестись.

По словам Хуснуллина, благодаря бурению скважин оккупанты смогут обеспечить полуостров запасом пресной воды к 2024 году.

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Также вице-премьер отметил, что если вариант со скважинами окажется провальным, то будут использоваться опреснительные установки, которые сейчас рассматриваются как крайняя мера из-за их дороговизны.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты в Крыму в принудительном порядке выкупают частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа угрожают прокуратурой.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Вода, Крым, Аннексия Крыма, вода в Крыму.
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