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На Киевщине 19-летний сын заказал убийство отца ради наследства: детали преступления (фото, видео)

На Киевщине 19-летний сын заказал убийство отца ради наследства: детали преступления (фото, видео)
12:30 Сегодня Телеграф

Под Киевом, в Бориспольском районе, полицейские задержали подозреваемых в заказном убийстве мужчины, один из которых оказался его 19-летним сыном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Так, 16 марта, в один из частных домов в селе Гнедин ворвался мужчина, который напал на хозяина дома и начал наносить ему удары ножом. От полученных травм он скончался на месте. Эксперты насчитали на теле погибшего 25 ранений. В это время в доме находились его жена и дочь, которым удалось скрыться и вызвать полицию.

Сын заказал собственного отца под Киевом

Вскоре правоохранители установили причастность к совершению тяжкого преступления сына убитого мужчины и его 19-летнего приятеля. Как выяснилось, преступление было тщательно спланировано: сын сообщил товарищу план дома. После смерти отца он хотел получить наследство, которое останется после смерти мужчины.

Сын заказал собственного отца под Киевом

Часть вырученных за наследство денег, преступник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Сейчас оба мужчины задержаны. Как признался "киллер" мужчину он убил из-за интереса и из-за денег и добавил, что, убивая, ничего не почувствовал. При этом он готов был убить и мать друга, но "гуманнее".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ровенской области в городе Сарны сын забил отца до смерти.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Отец, Видео, Сын, Фото, Заказное убийство, Гнедин.
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