На Киевщине 19-летний сын заказал убийство отца ради наследства: детали преступления (фото, видео)

Под Киевом, в Бориспольском районе, полицейские задержали подозреваемых в заказном убийстве мужчины, один из которых оказался его 19-летним сыном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Так, 16 марта, в один из частных домов в селе Гнедин ворвался мужчина, который напал на хозяина дома и начал наносить ему удары ножом. От полученных травм он скончался на месте. Эксперты насчитали на теле погибшего 25 ранений. В это время в доме находились его жена и дочь, которым удалось скрыться и вызвать полицию.

Вскоре правоохранители установили причастность к совершению тяжкого преступления сына убитого мужчины и его 19-летнего приятеля. Как выяснилось, преступление было тщательно спланировано: сын сообщил товарищу план дома. После смерти отца он хотел получить наследство, которое останется после смерти мужчины.

Часть вырученных за наследство денег, преступник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Сейчас оба мужчины задержаны. Как признался "киллер" мужчину он убил из-за интереса и из-за денег и добавил, что, убивая, ничего не почувствовал. При этом он готов был убить и мать друга, но "гуманнее".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ровенской области в городе Сарны сын забил отца до смерти.