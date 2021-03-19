"Это будет полный локдаун": в Киеве могут остановить общественный транспорт

В украинской столице из-за перехода в "красную зону" может остановиться транспорт, но пока он работает в штатном режиме.

Об этом в интервью "Вести" 19 марта, рассказала народный депутат Ирина Верещук.

По ее словам, данный вопрос, возможно, будет обговариваться на заседании СНБО 19 марта.

"Это будет означать полный локдаун", - подчеркнула нардепка, добавив, что множество киевлян могут лишиться средств к существованию, а в таком случае, данные решения нужно обдумывать очень внимательно.

Верещук надеется на рассмотрение данного вопроса на заседании СНБО.

Видео с интервью Ирины Верещук:

Стоит напомнить, что ранее волонтер рассказала о тяжелой ситуации с местами для заболевших в столичных больницах, а в Офисе президента изъявили желание ввести жесткий карантин в регионе.