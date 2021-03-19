Локдаун с остановкой транспорта в Киеве: может ли власть пойти на такой шаг

В Киеве, где с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения сроком на три недели, может остановиться транспорт. По словам народного депутата Ирины Верещук, данный вопрос, возможно, будет обсуждаться на заседании СНБО сегодня, 19 марта.

О том, чего следует ожидать гражданам и законным ли является такое объявление карантина, читателям "Телеграфа" рассказала адвокат, эксперт Украинского института будущего по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"До вчерашнего заявления мэра Киева мало кто обратил внимание на призыв министра здравоохранения Максима Степанова к отдельным областям и г. Киеву усилить карантин с тем, чтобы избежать попадания в "красную зону". В частности, министр призвал "усилить контроль за соблюдением ограничений и подумать над введением новых". Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева решила запретить с 20 марта работу ТРЦ, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, проведение массовых мероприятий, работу заведений общественного питания, кроме работы "на вынос", проведение групповых занятий в спортивных залах. Работа салонов красоты - только по предварительной записи, а госучреждения переходят на дистанционный график. Такой режим рекомендован до 9 апреля. Кроме того, наземный транспорт может быть загружен лишь на 50 процентов, зато работа метрополитена остается без изменений", - отмечает Мирослава Чорноусько.

По ее словам, возникает ряд вопросов. Имеют смысл ограничения без существенных изменений в работе общественного транспорта? Могут ли подобные ограничения накладываться без решения правительства? Как они повлияют на оплату труда граждан? Ожидать ли налоговых льгот или компенсаций бизнесу?

"Мы успели убедиться, что пока общественный транспорт работает без ограничений или с минимальными ограничениями, это скорее создает дополнительные неудобства для граждан, чем влияет на сокращение количества больных. Даже если наземный транспорт не будет переполненным, больше граждан станут пользоваться подземкой, где вообще не работают ограничения, - считает эксперт. - Кроме того, такие ограничения приводили к тому, что люди в длинных очередях, без соблюдения каких-либо дистанции, ожидали возможность зайти в транспорт. Это же касается абсурдных "ограничений входа" на станции метрополитена в час пик. По мнению идейных вдохновителей таких шагов, это должно предотвратить скопление людей, а по факту - только создает скопления перед входом на станции. Понятно, что эти шаги не являются рациональными и сейчас. Тем более, что выходить на работу с понедельника будут не только работники критической инфраструктуры, как это было прошлой весной. И можно ожидать скорее очередных конфликтов и привлечение полиции и муниципальной стражи "на помощь" в их урегулировании, чем реальной (а не демонстрируемой) положительной динамики в борьбе с вирусом".

Отдельный вопрос – имеет ли местные власти полномочия для усиления карантина без соответствующего решения правительства. Ведь на сегодняшний день представители Кабмина ограничились лишь устными предостережениями.

"Даже мэр столицы неоднократно отмечал, что Кабмин так и не рассмотрел обращение местной власти о возможности расширения перечня ограничений в условиях "оранжевой" зоны, хоть на сегодня это - в пределах его компетенции. Поэтому пришлось действовать самостоятельно. Отчасти это можно объяснить наличием недавнего решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому областные администрации и КГГА вправе обеспечивать усиление противоэпидемических мероприятий. Но о возможности прекращения работы отдельных предприятий, определенных сфер деятельности в нём, разумеется, не идет. Поэтому такое решение весьма сомнительно с юридической точки зрения", - подчеркивает Мирослава Чорноусько.

По ее мнению, объяснить его можно попыткой государства уклониться от ответственности за последствия локдауна, которые для значительной части представителей малого и среднего бизнеса будут фатальными.

"Напрашивается вывод о том, что Кабмин пытается избежать полного локдауна, который может наступить в случае отнесения большинстве областей к "красной зоне". В таком случае будут основания для запуска законодательных механизмов, которые сделают возможным получение субъектами предпринимательства налоговых льгот и компенсаций. В случае же, если такие ограничения будут иметь локальный характер, о государственных компенсациях не может быть и речи, - поясняет эксперт. – Между тем, если говорить об уплате единого налога, то его суммы поступают в местный бюджет. Следовательно, для предпринимателей, деятельность которых будет заблокирована, такие компенсации или установления льгот должен обеспечивать сам город".

Мирослава Чорноусько резюмирует: "Такие хаотические действия являются следствием изначально неправильной противоэпидемиологической политики государства. Правительство с каждым днем всё меньше контролирует ситуацию вокруг COVID-19. А новые ограничения точно коснутся не только физлиц-предпринимателей или предпринимателей-работодателей, но и наемных работников, которые могут остаться без достаточных средств к существованию".

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