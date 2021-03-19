Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука

Локдаун с остановкой транспорта в Киеве: может ли власть пойти на такой шаг

Локдаун с остановкой транспорта в Киеве: может ли власть пойти на такой шаг
15:55 Сегодня Телеграф

В Киеве, где с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения сроком на три недели, может остановиться транспорт. По словам народного депутата Ирины Верещук, данный вопрос, возможно, будет обсуждаться на заседании СНБО сегодня, 19 марта.

О том, чего следует ожидать гражданам и законным ли является такое объявление карантина, читателям "Телеграфа" рассказала адвокат, эксперт Украинского института будущего по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

"До вчерашнего заявления мэра Киева мало кто обратил внимание на призыв министра здравоохранения Максима Степанова к отдельным областям и г. Киеву усилить карантин с тем, чтобы избежать попадания в "красную зону". В частности, министр призвал "усилить контроль за соблюдением ограничений и подумать над введением новых". Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева решила запретить с 20 марта работу ТРЦ, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, проведение массовых мероприятий, работу заведений общественного питания, кроме работы "на вынос", проведение групповых занятий в спортивных залах. Работа салонов красоты - только по предварительной записи, а госучреждения переходят на дистанционный график. Такой режим рекомендован до 9 апреля. Кроме того, наземный транспорт может быть загружен лишь на 50 процентов, зато работа метрополитена остается без изменений", - отмечает Мирослава Чорноусько.

По ее словам, возникает ряд вопросов. Имеют смысл ограничения без существенных изменений в работе общественного транспорта? Могут ли подобные ограничения накладываться без решения правительства? Как они повлияют на оплату труда граждан? Ожидать ли налоговых льгот или компенсаций бизнесу?

"Мы успели убедиться, что пока общественный транспорт работает без ограничений или с минимальными ограничениями, это скорее создает дополнительные неудобства для граждан, чем влияет на сокращение количества больных. Даже если наземный транспорт не будет переполненным, больше граждан станут пользоваться подземкой, где вообще не работают ограничения, - считает эксперт. - Кроме того, такие ограничения приводили к тому, что люди в длинных очередях, без соблюдения каких-либо дистанции, ожидали возможность зайти в транспорт. Это же касается абсурдных "ограничений входа" на станции метрополитена в час пик. По мнению идейных вдохновителей таких шагов, это должно предотвратить скопление людей, а по факту - только создает скопления перед входом на станции. Понятно, что эти шаги не являются рациональными и сейчас. Тем более, что выходить на работу с понедельника будут не только работники критической инфраструктуры, как это было прошлой весной. И можно ожидать скорее очередных конфликтов и привлечение полиции и муниципальной стражи "на помощь" в их урегулировании, чем реальной (а не демонстрируемой) положительной динамики в борьбе с вирусом".

Отдельный вопрос – имеет ли местные власти полномочия для усиления карантина без соответствующего решения правительства. Ведь на сегодняшний день представители Кабмина ограничились лишь устными предостережениями.

Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений

"Даже мэр столицы неоднократно отмечал, что Кабмин так и не рассмотрел обращение местной власти о возможности расширения перечня ограничений в условиях "оранжевой" зоны, хоть на сегодня это - в пределах его компетенции. Поэтому пришлось действовать самостоятельно. Отчасти это можно объяснить наличием недавнего решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому областные администрации и КГГА вправе обеспечивать усиление противоэпидемических мероприятий. Но о возможности прекращения работы отдельных предприятий, определенных сфер деятельности в нём, разумеется, не идет. Поэтому такое решение весьма сомнительно с юридической точки зрения", - подчеркивает Мирослава Чорноусько.

По ее мнению, объяснить его можно попыткой государства уклониться от ответственности за последствия локдауна, которые для значительной части представителей малого и среднего бизнеса будут фатальными.

"Напрашивается вывод о том, что Кабмин пытается избежать полного локдауна, который может наступить в случае отнесения большинстве областей к "красной зоне". В таком случае будут основания для запуска законодательных механизмов, которые сделают возможным получение субъектами предпринимательства налоговых льгот и компенсаций. В случае же, если такие ограничения будут иметь локальный характер, о государственных компенсациях не может быть и речи, - поясняет эксперт. – Между тем, если говорить об уплате единого налога, то его суммы поступают в местный бюджет. Следовательно, для предпринимателей, деятельность которых будет заблокирована, такие компенсации или установления льгот должен обеспечивать сам город".

Мирослава Чорноусько резюмирует: "Такие хаотические действия являются следствием изначально неправильной противоэпидемиологической политики государства. Правительство с каждым днем всё меньше контролирует ситуацию вокруг COVID-19. А новые ограничения точно коснутся не только физлиц-предпринимателей или предпринимателей-работодателей, но и наемных работников, которые могут остаться без достаточных средств к существованию".

Бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль рассказал, почему власть не вводит всеукраинский локдаун, несмотря на рост заболеваемости ковидом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 235

Все по теме:

Киев, Общественный транспорт, Карантин в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
03 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Украина &quot;краснеет&quot;: Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)
Украина "краснеет": Минздрав изменил границы жесткого карантина (карта)
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь