"Тусанули" напоследок: фото и видео, как Одесса эффектно вошла в "красную" зону карантина

Одесса и область 20 марта вошли в "красную зону" по уровню эпидемиологической угрозы.

Но несмотря на это местные жители продолжают как ни в чем не бывало отжигать в местных клубах.

Кадры времяпровождения одесситов в клубе Ministerium разлетелись по сети.

"В одесском клубе Ministerium сегодня ночью собралась целая толпа народу, чтобы послушать песни и заодно — обменяться бациллами", - пишет телеграм-канал Perepichka News.

На кадрах заметно, что отдыхающие люди явно не соблюдают правила социального дистанцирования и не носят средства индивидуальной защиты.

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Как сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса", один из таких "тусовщиков" был найден мертвым в районе Аркадии.

Вместе с тем не повсюду наблюдается подобное пренебрежение к карантинным правилам, например в концерт-холле "Сады Победы" в Одессе тоже активно дают концерты, но там все места сидячие, нет скоплений людей, а между всеми выдерживается социальная дистанция.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро субботы, 20 марта, зафиксировали 15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По темпам распространения коронавируса Украина находится на четвертом месте в Европе и на восьмом в мире.