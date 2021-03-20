Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта
Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта

"Тусанули" напоследок: фото и видео, как Одесса эффектно вошла в "красную" зону карантина

"Тусанули" напоследок: фото и видео, как Одесса эффектно вошла в "красную" зону карантина
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Одесса и область 20 марта вошли в "красную зону" по уровню эпидемиологической угрозы. 

Но несмотря на это местные жители продолжают как ни в чем не бывало отжигать в местных клубах. 

Кадры времяпровождения одесситов в клубе Ministerium разлетелись по сети. 

"В одесском клубе Ministerium сегодня ночью собралась целая толпа народу, чтобы послушать песни и заодно — обменяться бациллами", - пишет телеграм-канал Perepichka News. 

На кадрах заметно, что отдыхающие люди явно не соблюдают правила социального дистанцирования и не носят средства индивидуальной защиты. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МЕСТНЫЙ «COLLECTIVE» (@c.o.l.l.e.c.t.i.v.e__)

 

Как сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса", один из таких "тусовщиков" был найден мертвым в районе Аркадии. 

Вместе с тем не повсюду наблюдается подобное пренебрежение к карантинным правилам, например в концерт-холле "Сады Победы" в Одессе тоже активно дают концерты, но там все места сидячие, нет скоплений людей, а между всеми выдерживается социальная дистанция. 

Стариков просто бросили умирать, от их историй разрывается сердце: в Одессе рассказали о ситуации с COVID-19 (видео)

Как сообщалось ранее, в Украине на утро субботы, 20 марта, зафиксировали 15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По темпам распространения коронавируса Украина находится на четвертом месте в Европе и на восьмом в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 82

Все по теме:

Одесса, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
02 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
03 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
04 Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко
05 Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Японию содрогнуло мощное землетрясение, есть риск цунами (видео)
Японию содрогнуло мощное землетрясение, есть риск цунами (видео)
Смерть наступила мгновенно: в Киеве девушка упала из окна многоэтажки (фото)
Смерть наступила мгновенно: в Киеве девушка упала из окна многоэтажки (фото)
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
&quot;Холостяк&quot; умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь