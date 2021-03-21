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Вылитый Путин: памятник погибшим солдатам на Житомирщине обескуражил сеть

Вылитый Путин: памятник погибшим солдатам на Житомирщине обескуражил сеть
23:17 Сегодня Телеграф Facebook

В селе Дидковичи, что в Коростенском районе Житомирской области, стоит нестандартный памятник погибшим солдатам.

Фото необычного памятника опубликовал в группе "Коростенский укрепрайон (УР№5)" в соцсети Facebook ее участник Сергей Хераимович (Serhij Heraimovych).

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Читатели отнеслись к такому проявлению чтения памяти погибших отрицательно.

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Вместе с тем, другие пользователи соцсети отметили определенную схожесть лица памятника с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как сообщалось, 15 марта Житомир переполошил вандал, повредивший памятник героям Небесной сотни.

Удивительные памятники на просторах бывшего СССР (Фотогалерея)

6 марта правоохранители установили личности и задержали вандалов, которые накануне повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 122

Все по теме:

Памятник, Владимир Путин, Житомирщина, Коростенский район.
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