Вылитый Путин: памятник погибшим солдатам на Житомирщине обескуражил сеть

В селе Дидковичи, что в Коростенском районе Житомирской области, стоит нестандартный памятник погибшим солдатам.
Фото необычного памятника опубликовал в группе "Коростенский укрепрайон (УР№5)" в соцсети Facebook ее участник Сергей Хераимович (Serhij Heraimovych).
Читатели отнеслись к такому проявлению чтения памяти погибших отрицательно.
Вместе с тем, другие пользователи соцсети отметили определенную схожесть лица памятника с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщалось, 15 марта Житомир переполошил вандал, повредивший памятник героям Небесной сотни.
6 марта правоохранители установили личности и задержали вандалов, которые накануне повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры в Ивано-Франковской области.