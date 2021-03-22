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На Полтавщине пьяный мужчина пытался "телепортироваться" с крыши школы (фото)

На Полтавщине пьяный мужчина пытался "телепортироваться" с крыши школы (фото)
04:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В городе Лубны в Полтавской области недавно произошел курьезный случай. Мужчина вскарабкался на крышу школы и вел себя странно, отчего у местных жителей возникло чувство, что тот хотел покончить с собой, однако как оказалось он всего лишь хотел провести эксперимент с быстрым путешествием сквозь время и пространство. 

Деталями истории поделился спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в Фейсбук. 

Полиция, медики и спасатели мгновенно прибыли на место и уговорили мужчину спуститься с крыши по пожарной лестнице.

"Оказалось, что местный житель, 1984 года рождения, был под влиянием алкоголя. И вот как он объяснил свое поведение: "Кончать с собой не собирался, а лишь хотел попробовать как можно быстрее телепортироваться домой", - написал Сулаев. 

Судя по тому, что полицейские в итоге "телепортировали" его домой, эксперимент можно назвать успешным. 

Сулаев подчеркнул, что в этот раз обошлось без пострадавших, но отметил, что все могло бы быть иначе, ведь алкоголь к хорошему не приводит. 

Как сообщалось ранее, в Одесском трамвае пассажиры скрутили пьяного дебошира, который брызнул пенсионеру в лицо с газового баллончика.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Алкоголь, Полтавская область, Лубны, Нацполиция.
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