В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений

В Николаеве крайне плачевная ситуация с распрстранением коронавируса COVID-19, в связи с чем в городе с 01.00 среды, 24 марта, и по 4 апреля включительно вводятся более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Относительно ситуации с COVID-19 в городе Николаеве. Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоне". По одному из показателей город уже там - это заполненность количества госпитализированных пациентов с подтвержденным случаеи и подозрением наCOVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. Населения). С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни, и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", - описал Ким сложившуюся в городе ситуацию.

В связи с этим, информирует он, в воскресенье днем было проведено внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской ОГА с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, на котором было принято общее и взвешенное решение об ужесточении карантинных мер.

Будет запрещена:

- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные

(будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

(кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии); - Работа ярмарок "выходного дня";

"выходного дня"; - проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

(если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека); - Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

(развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); - Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

будут работать исключительно на вынос; - Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции ;

; - Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;

будут работать по предварительной записи. Как и - но без групповых занятий; - Будут работать детские сады . Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

. после каникул вернутся к учебе - но дистанционно; - Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

переходят на дистанционную работу; - Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры; - Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%. Однако, городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины. И в случае несоблюдения карантинных требований - рынки любой формы будут закрыты с понедельника, 29 марта.

О деятельности развлекательных заведений, которые системно нарушают карантине ограничения. "Будем жестко, в рамках действующего законодательства, реагировать на вашу деятельность. Я буду всячески поддерживать полицию и другие органы проверок. Мы сделаем максимально все, чтобы их работа была прекращена", - заверил Ким.

Он отметил, что на данный момент ограничения касаются только города Николаева, но "в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения".

Как сообщалось, 19 марта в Украине обновились карантинные зоны, "оранжевых" и "красных" из которых стало больше.

По состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, 4838 больных были госпитализированы, 166 больных скончались.

При этом в Николаевской области за прошедшие сутки выявили 353 новых случая заражения коронавирусом, а всего в регионе по состоянию на 21 марта болеет 6 779 человек.

По темпам распространения коронавируса Украина находится на четвертом месте в Европе и на восьмом в мире.