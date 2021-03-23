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Шарят по карманам без зазрения совести: в сети показали, как орудуют воровки в Днепре (видео)

Шарят по карманам без зазрения совести: в сети показали, как орудуют воровки в Днепре (видео)
03:42 Сегодня Телеграф

Очередное ограбление перед камерами в магазине. На этот раз в Днепре.

Видео преступления опубликовал telegram-канал "**евый Днепр ".

На видео видно, как в торгово-развлекательном центре на Патера обворовывают женщину. При этом все происходит на виду у охранника и посетителей.

ЧП вызвало возмущение в сети.

"А охране пофиг. Как всегда. Там столько ворую каждый раз как захожу. Слышу то телефон, то карточку. Магазину позор!!!! Может с ними делятся?  Почему ничего не делают?",  "Возможно задолбались. Это ж район озерки,а там куча цыган и всякой шушары", - пишут пользователи.

комментарии

В Киеве тема циганского беспредела и крышевания со стороны полиции давно перешла черту обычного обсуждения. Однако, очевидно пока что кому то выгодно не давать команды "фас" на беспредельщиков как в погонах так и ромской национальности.

Напомним, в Харькове карманники уже давно орудуют, не стесняясь камер наблюдения в кафе, магазинах и торговых центрах. Очередной подобный случай произошел во вторник, 16 марта.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

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Днепр, Кража, Ромы, Цигане, Воровство.
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