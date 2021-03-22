В Киеве приняли важное решение по работе транспорта во время локдауна

В Киеве из-за критической ситуации с распространением коронавируса, с 20 марта ввели жесткий карантин. Но несмотря на это работу общественного транспорта останавливать не будут.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук первый замглавы КГГА Михаил Поворозник.

"Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм!", - написал он.

По его словам, такое решение было принято на заседание комиссии по ТЭБ и ЧС Киевской горадминистрации, после того, как Кабмин предоставил право местным властям самим определять порядок работы общественного транспорта в "красных зонах".

Таким образом наземный общественный транспорт и метрополитен будут продолжать работу, но с наполняемостью в не более 50% от всех сидячих мест

Напомним, Киев и Винницкая и Ивано-Франковская области лидируют по Украине по темпам распространения коронавируса.