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В Киеве приняли важное решение по работе транспорта во время локдауна

В Киеве приняли важное решение по работе транспорта во время локдауна
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

В Киеве из-за критической ситуации с распространением коронавируса, с 20 марта ввели жесткий карантин. Но несмотря на это работу общественного транспорта останавливать не будут. 

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук первый замглавы КГГА Михаил Поворозник. 

"Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм!", - написал он. 

По его словам, такое решение было принято на заседание комиссии по ТЭБ и ЧС Киевской горадминистрации, после того, как Кабмин предоставил право местным властям самим определять порядок работы общественного транспорта в "красных зонах". 

Таким образом наземный общественный транспорт и метрополитен будут продолжать работу, но с наполняемостью в не более 50% от всех сидячих мест 

Напомним, Киев и Винницкая и Ивано-Франковская области лидируют по Украине по темпам распространения коронавируса. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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