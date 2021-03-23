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Маски стали обязательны на улицах, пляжах и даже кладбищах в "красной" зоне: подробности

Маски стали обязательны на улицах, пляжах и даже кладбищах в "красной" зоне: подробности
14:43 Сегодня Телеграф

Кабинет министров Украины своим постановлением запретил находиться на территориях общего пользования в "красных" зонах распространения коронавируса Covid-19 без защитных масок.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина Украины от 22 марта №230, опубликованном на "Урядовом портале".

В частности, в одном из пунктов постановления говорится, что запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Как пишет интернет-издание "Украинская правда", по закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • майданы, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Как сообщалось, в понедельник, 22 марта, список "красных" регионов в Украине расширился до 8.

По состоянию на вторник, 23 марта, в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а суточная смертность стала максимальной за всю пандемию.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Парки, Кабмин, Маски, Улицы, Постановление, Красная зона.
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