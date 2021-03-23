Маски стали обязательны на улицах, пляжах и даже кладбищах в "красной" зоне: подробности

Кабинет министров Украины своим постановлением запретил находиться на территориях общего пользования в "красных" зонах распространения коронавируса Covid-19 без защитных масок.
Об этом идет речь в постановлении Кабмина Украины от 22 марта №230, опубликованном на "Урядовом портале".
В частности, в одном из пунктов постановления говорится, что запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".
Как пишет интернет-издание "Украинская правда", по закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:
Как сообщалось, в понедельник, 22 марта, список "красных" регионов в Украине расширился до 8.
По состоянию на вторник, 23 марта, в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а суточная смертность стала максимальной за всю пандемию.