Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)

Количество регионов Украины, попавших в "красную" зону угрозы распространения коронавируса Covid-19 за три дня выросло еще на два, и по состоянию на четверг, 25 марта, составляет 10 из 25 (24 области + Киев).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

К ранее вошедшим в "красную" зону Киеву, а также Житомирской, Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черновицкой областям добавились еще две – Николаевская и Черкасская.

Почти все остальные регионы вошли в "оранжевую" зону, и только Херсонская область все еще остается в "желтой".

Как сообщалось, 24 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится, то не исключено, что придется "закрыть всю страну".

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине врачи за сутки зарегистрировали сразу два печальных рекорда в связи с коронавирусом Covid-19. При этом сразу в четырех регионах страны количество новых случаев заболевания превысило 1000.