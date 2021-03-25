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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)

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14:37 Сегодня Телеграф

Количество регионов Украины, попавших в "красную" зону угрозы распространения коронавируса Covid-19 за три дня выросло еще на два, и по состоянию на четверг, 25 марта, составляет 10 из 25 (24 области + Киев).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

К ранее вошедшим в "красную" зону Киеву, а также Житомирской, Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Черновицкой областям добавились еще две – Николаевская и Черкасская.

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Почти все остальные регионы вошли в "оранжевую" зону, и только Херсонская область все еще остается в "желтой".

зоны карантина - инфографика

Как сообщалось, 24 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится, то не исключено, что придется "закрыть всю страну".

По состоянию на утро четверга, 25 марта, в Украине врачи за сутки зарегистрировали сразу два печальных рекорда в связи с коронавирусом Covid-19. При этом сразу в четырех регионах страны количество новых случаев заболевания превысило 1000.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 395

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Минздрав, Карантин, Регионы, Красная зона, Локдаун.
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