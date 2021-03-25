Самая надежная противоугонная система: одессит насмешил лайфхаком для своего авто (видео)

Современный гражданин Украины вынужден самостоятельно решать проблему с препятствием ограбления салона собственного автомобиля. Своеобразно решил ее и житель города Одесса.

Мужчина поместил на боковое окно автомобиля бумажку с надписью, что в салоне ничего нет. К фразе он добавил матерное выражение.

Видео с комментарием "и сигнализация не нужна" автомобиля разместил telegram-канал **евая Одесса.

На видео кадрах видно автомобиль с соответствующей табличкой.

"Подъезжает вот такой молодой человек и у него самая надежная противоугонная система в городе Одесса", - озвучивает с иронией голос за кадром.

Вполне вероятно, что такая система безопасности действительно станет оберегом для автомобиля. По крайней мере, это дешевле современных систем, которые предлагают на каждом углу.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в в похищении 1,8 млн гривен из инкассаторской машины. К моменту задержания злоумышленники успели заменить номерные знаки на своем автомобиле.