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Четверг, 25.03.2021
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Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону
Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону

Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону

Вакцинироваться не хотят, больницы лопаются, а в транспорте забывают маски: как Николаев попал в "красную" зону
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф

Николаев, который вместе с областью в четверг, 25 марта, оказался в "красной зоне", попал в нее не просто так: жители Николаева, как минимум, практически не соблюдают элементарных ограничительных мер, введенных в Украине из-за коронавируса.

О том, почему Николаев попал в "черный список", рассказал "4 каналу" мэр города Александр Сенкевич.

"Ну, нас перевели по двум показателям. Это количество госпитализированных, а также использованных кроватей, которые обеспечены кислородом. То есть, оно превысило 65% - этот показатель", - привел цифры он.

При этом мэр не стал скрывать, что больницы в Николаеве переполнены больными коронавирусом и уже в понедельник в общественном транспорте собираются ввести проезд по пропускам.

"А вообще, что касается сегодня состояния больниц в Николаеве - они переполнены. С 26-го числа мы вводим пропускной режим. Создали на сайте горсовета специальную программу, где все могут компании зайти зарегистрировать своих работников и получить электронный пропуск (уникальный, которая с QR-кодом, что можно просканировать на телефоне). Вообще ситуация очень плохая. И с вакцинацией также ситуация не очень хорошая", - отметил Сенкевич.

В то же время, градоначальник подчеркнул, что, несмотря на все вышеописанное, жители Николаева и не думают меняться в плане соблюдения ограничений.

"Люди не верят в существование коронавируса, продолжают чувствовать себя бессмертными, перемещаются в маршрутных такси без масок", - констатировал Сенкевич.

Как сообщал "Телеграф", с утра четверга, 25 марта Украина установила сразу два печальных рекорда - по количеству инфицированных и умерших за сутки от COVID-19.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Николаев, Видео, Карантин, Коронавирус, Александр Сенкевич, Красная зона, Covid-19, Локдаун.
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