Больницы переполнены, "скорые" подбирают людей на окраине: что творится в "краснеющем" Харькове (видео)

В Харькове, на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, больные вынуждены сами добираться до окраины города, где их забирают скорой помощью в больницы в других районах области.

О критической ситуации в городе говорится в сюжете телеканала "Интер".

В сюжете отмечается, что несмотря на то, что в той же Харьковской городской больнице хватает кислорода, но вот все койкоместа, к которым он подведен, уже заняты.

Вместе с тем в Телеграм-канале Труха показали кадры того, как скорые помощи на окраине города подбирают больных, чтобы отвезти их в Чугуевскую больницу, где места "с кислородом" еще остались.

Отметим, что от района ХТЗ, откуда забирали больных до Чугуева почти 30 километров.

Вместе с тем, согласно данных Минздрава на 26 марта, в Харьковской области койки с концентраторами заполнены лишь на 42,8%.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали более 17 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Худшая ситуация по стране наблюдается во Львовской области.