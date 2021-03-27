Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео

В поселке Подворки под Харьковом 12-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и поплатилась за это жизнью.

Фото и видео с места происшествия были обнародованы в Телеграм-канале Харьков Life.

"Со слов очевидцев, Мерс обогнал автобус и после обгона сбил девочку, которая очень далеко отлетела и упала замертво", - говорится в сообщении.

Позже там уточнили, что девочку звали Виолеттой и она училась в лицее, в 6 классе.

В полиции уточнили, что за рулем находился 29-летний мужчина. Открыто дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщалось ранее, 27 марта под Николаевом, на трассе "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" грузовик Renault Magnum буквально раздавил легковушку Opel Vectra. В результате ДТП три человека погибли.