В оккупированном Крыму установили бюст "доктора Лизы", похитившей сотни украинских детей (видео)

В оккупированном Крыму установили бюст Елизаветы Глинки, более известной как "доктор Лиза".

Об этом сообщает "Город24".

Бюст Глинке был размещен на Евпаторийского военного детского клинического санатория, которому оккупанты в 2017 году присвоили имя "доктора Лизы". Торжественная церемония состоялась 26 марта.

Копия бюста была также передана в Донецк, где по предварительной информации, его разместят в одном из музеев.

Глинка известна тем, что ее организация после начала российской агрессии, под видом помощи тяжелобольным детям, вывозила детей из оккупированных территорий в Россию.

С 2015 по 2017 год, судя по данным ресурсов оккупантов, было вывезено около 500 детей. Их судьба остается неизвестной.

В 2015 году МИД Украины потребовал от России безусловного согласования вывоза детей из Донбасса с Киевом, в противном случае любое перемещение несовершеннолетних через границу будет расценено, как международное похищение.

25 декабря 2017 года она погибла во время авиакатастрофы самолета Ту-154, выполнявшего рейс из России в Сирию.

На борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, в их числе военнослужащие, представители росСМИ и артисты ансамбля им. Александрова.