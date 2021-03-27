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В оккупированном Крыму установили бюст "доктора Лизы", похитившей сотни украинских детей (видео)

В оккупированном Крыму установили бюст "доктора Лизы", похитившей сотни украинских детей (видео)
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В оккупированном Крыму установили бюст Елизаветы Глинки, более известной как "доктор Лиза". 

Об этом сообщает "Город24". 

Бюст Глинке был размещен на Евпаторийского военного детского клинического санатория, которому оккупанты в 2017 году присвоили имя "доктора Лизы". Торжественная церемония состоялась 26 марта. 

Копия бюста была также передана в Донецк, где по предварительной информации, его разместят в одном из музеев. 

Глинка известна тем, что ее организация после начала российской агрессии, под видом помощи тяжелобольным детям, вывозила детей из оккупированных территорий в Россию. 

С 2015 по 2017 год, судя по данным ресурсов оккупантов, было вывезено около 500 детей. Их судьба остается неизвестной. 

В 2015 году МИД Украины потребовал от России безусловного согласования вывоза детей из Донбасса с Киевом, в противном случае любое перемещение несовершеннолетних через границу будет расценено, как международное похищение. 

25 декабря 2017 года она погибла во время авиакатастрофы самолета Ту-154, выполнявшего рейс из России в Сирию. 

На борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, в их числе военнослужащие, представители росСМИ и артисты ансамбля им. Александрова. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 189

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Крым, Донбасс, Елизавета Глинка.
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