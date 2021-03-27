В Киеве дороги задумали ремонтировать при помощи сгущенки

В столице сотрудники одного из подразделений "Киевавтодора" через систему Prozorro объявили тендер на закупку более 1,2 тысяч банок сгущенки.

На это обратил внимание нардеп Роман Грищук.

"КП ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор" объявило допороговую закупку почти 500 литров сгущенного молока за счет киевлян. КПшка которая отвечает за состояние тротуаров и дорог нашего района, похоже, решила устроить себе сладкую жизнь", - написал он.

Он добавил, что руководству организации уже было направлено депутатское обращение, чтобы "узнать о современных методах борьбы с бездорожьем".

Как указано в спецификации, КП заказало 1285 банок сгущенки по 38,90 грн за штуку. Таким образом сладости обошлись бюджету в почти 50 тысяч гривен.

Изучить детали тендера можно на сайте Prozorro.

В самом КП уже дали ответ на эту информацию, пояснив, что сгущенка выдается в качестве спецпитания отдельным категориям сотрудников, которые работают во вредных условиях.

"Всего таких работников более 50 человек. За одну смену длительностью от 8 до 12 ч. работник, который дышит асфальтобетоном или мусором получает 0,5 банки сгущенного молока (не очень много?), за месяц соответственно 14-15 банок. Далее просто 50 * 14 = 700. То есть этой закупки хватит только на 2 месяца", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве под видом сухостоя срубили 17 дубов, которым по 300 лет.