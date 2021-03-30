100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)

В Черновцах выздоровела от коронавируса Covid-19, а также сопутствовавшей ему пневмонии, и выписалась из больницы 100-летняя жительница города Мария Тихоновна.

Об этом во вторник, 30 марта, пишет региональное информационное агентство "АСС" со ссылкой на медиков городской больницы Черновцов №1, куда была госпитализирована пожилая пациентка.

Согласно заметке, у Марии Тихоновны в начале весны COVID-19 заболели члены ее большой семьи. Две недели назад 100-летнюю пациентку госпитализировали в больницу №1.

"Она лечилась дома поначалу. Когда стало хуже - отправили к нам. Это было в середине марта. Каждый из них имел положительный ПЦР тест. Типичная клиника для коронавируса, снимки рентгена и КТ. Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", - рассказала старший врач 2-го этажа ковидного отделения черновицкой больницы №1 Елена Крапивина.

У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам врачей, это не удивительно.

За ней ухаживали круглосуточно все вместе: медики больницы, а также родственники пациентки, которые в это же время лечились в этом учреждении.

"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки", - отметила Крапивина.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких показало положительную динамику на выздоровление женщины. Сейчас у нее ПЦР-тест отрицательный.

"Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. И этот визит на больничную койку у нее впервые в жизни", - говорится в заметке.

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