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"Метеорит упал?" Сеть обсуждает видео последствий масштабного ДТП в Одессе

"Метеорит упал?" Сеть обсуждает видео последствий масштабного ДТП в Одессе
05:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе на жилом массиве "7 небо" произошло масштабное ДТП. 

Как заметно на кадрах, обнародованных в телеграм-канале Ху**ая Одесса, несколько припаркованных автомобилей получили повреждение вследствие столкновения с, очевидно, другим автомобилем. 

О том, что там произошло на самом деле, в сообщении не указывается. 

Но несмотря на это пользователи сети вовсю шутят о том, что там проехал автомобиль БМВ на еврономерах из поселка Котовского, который среди жителей города считается наименее благополучным районом города. Другие же пошутили о том, что на самом деле на место происшествия просто упал метеорит. 

Напомним, под Одессой двое парней 12 и 13 лет до смерти избили бездомного из-за того, что тот отказался выпросить у прохожих для них булочку.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 386

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Одесса, ДТП.
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