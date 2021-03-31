"Метеорит упал?" Сеть обсуждает видео последствий масштабного ДТП в Одессе

В Одессе на жилом массиве "7 небо" произошло масштабное ДТП.

Как заметно на кадрах, обнародованных в телеграм-канале Ху**ая Одесса, несколько припаркованных автомобилей получили повреждение вследствие столкновения с, очевидно, другим автомобилем.

О том, что там произошло на самом деле, в сообщении не указывается.

Но несмотря на это пользователи сети вовсю шутят о том, что там проехал автомобиль БМВ на еврономерах из поселка Котовского, который среди жителей города считается наименее благополучным районом города. Другие же пошутили о том, что на самом деле на место происшествия просто упал метеорит.

Напомним, под Одессой двое парней 12 и 13 лет до смерти избили бездомного из-за того, что тот отказался выпросить у прохожих для них булочку.