Берем квартиру и идем в ВСУ отбивать Донецк: в сети бурно обсуждают обвал цен на жилье на оккупированном Донбассе

На Донбассе в оккупированных городах группировкой боевиков ДНР произошел обвал цен на недвижимость.

Об этом можно судить из объявлений на OLX.

Так, в Енакиево и в Горловке однокомнатную квартиру можно купить в приделах двух-трех тысяч долларов.

Двухкомнатная квартира обойдется в приделах 6-7 тысяч долларов.

Трехкомнатная от 7 до 12 тысяч долларов.

В оккупированном Донецке эти цифры на порядок выше, но по сравнению с довоенным временем, там недвижимость также готовы продать за копейки.

"Пацыки, даю совет. Берете кв в дрыныры за 1000-2500$ в центре Донецка за 4000$ - идете служить по контракту - отбиваем Донецк и опа... Продаем КВ которые купили за 2500 по 5000 а в центре Донецка продаем за 10.000", "Это еще что, вот в Воркуте вообще можно квартиру за буханку хлеба купить", "В мене є знайомий, АТОвець. Згодний обміняти трикімнатну квартиру в Горлівці на будь-яку в Україні", - комментируют расценки в сети.

Как сообщал "Телеграф", до оккупации боевиками, за двухкомнатную квартиру в центре Донецка нужно было отдать от 50 до 90 тысяч долларов.