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Берем квартиру и идем в ВСУ отбивать Донецк: в сети бурно обсуждают обвал цен на жилье на оккупированном Донбассе

Берем квартиру и идем в ВСУ отбивать Донецк: в сети бурно обсуждают обвал цен на жилье на оккупированном Донбассе
23:29 Ср, 31 Март 2021 Телеграф

На Донбассе в оккупированных городах группировкой боевиков ДНР произошел обвал цен на недвижимость.

Об этом можно судить из объявлений на OLX.

Так, в Енакиево и в Горловке однокомнатную квартиру можно купить в приделах двух-трех тысяч долларов.

Цена Одиночки

Цена Одиночки

Двухкомнатная квартира обойдется в приделах 6-7 тысяч долларов. 

Цена двушки

Цена двушки

Трехкомнатная от 7 до 12 тысяч долларов.

Цена трешки

Цена трешки

В оккупированном Донецке эти цифры на порядок выше, но по сравнению с довоенным временем, там недвижимость также готовы продать за копейки.

Цена одиночки

Цена двушки

Цена трешки

"Пацыки, даю совет. Берете кв в дрыныры за 1000-2500$ в центре Донецка за 4000$ - идете служить по контракту - отбиваем Донецк и опа... Продаем КВ которые купили за 2500 по 5000 а в центре Донецка продаем за 10.000", "Это еще что, вот в Воркуте вообще можно квартиру за буханку хлеба купить", "В мене є знайомий, АТОвець. Згодний обміняти трикімнатну квартиру в Горлівці на будь-яку в Україні", - комментируют расценки в сети.

Как сообщал "Телеграф", до оккупации боевиками, за двухкомнатную квартиру в центре Донецка нужно было отдать от 50 до 90 тысяч долларов.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 285

Все по теме:

Донецк, Цены, Донбасс, Квартиры, Енакиево, Фото, Горловка.
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