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Среда, 31.03.2021
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Карантин в Киеве могут серьезно ужесточить: названы условия

Карантин в Киеве могут серьезно ужесточить: названы условия
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

В Киеве из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом Covid-19 и ростом количества госпитализированных могут усилить противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничить работу школ, детских садиков и общественного транспорта столицы.

Об этом в среду, 31 марта, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Если ситуация (с заболеваемостью коронавирусом и заполненностью больничных коек – ред.) не улучшится, городская власть будет вынуждена внедрить более суровые ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе садиков и школ, и работе общественного транспорта", - подчеркнул городской голова Киева.

В свою очередь начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" в среду заявил, что сегодня в Киеве критическая ситуация.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось на всех уровнях, к сожалению, необходимо будет усиливать карантинные меры на всех уровнях, начиная от прекращения обучения в дошкольных заведениях, 1-4 классов в школах, работы общественного транспорта. Сегодня этот вопрос решается на уровне правительства", - сказал он.

Рубан подчеркнул, что на сегодняшний день больницы в Киеве загружены на 95% и почти все реанимационные кровати в них заполнены.

При этом, по его словам, жители не соблюдают правила безопасности и продолжают в большинстве своем ходить на работу, несмотря на призывы властей перейти на удаленку.

"Относительно карантинных мероприятий можно сказать, что до 85% граждан в организованных коллективах продолжают ходить на работу и не соблюдают правила безопасности в закрытых помещениях. Если Академия медицинских наук на этой неделе не выделит 500 коек, то в пятницу будет приниматься решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве", - заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

За 30 марта в Украине медики зарегистрировали 11 226 новых заболевших коронавирусом за сутки. При этом умерли рекордные 407 пациентов, а госпитализированы были 5 558 человек.

При этом в Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших, 38 человек скончались, а всего по состоянию на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Транспорт, Работа, Детсад, Школы, Коронавирус, Covid-19.
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