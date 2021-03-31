Новый локдаун в Киеве: вопрос о получении спецпропусков остается открытым

Усиление карантинных ограничений в столице с 5 апреля, а также ограничение доступа киевлян к общественному транспорту, вызвали у горожан справедливый вопрос. Как оформить спецпропуска в метро, автобус или троллейбус?

В своем заявлении о расширении карантинных запретов, мер Киева Виталий Кличко указал на категорию лиц, которым будет разрешено пользоваться услугами общественного транспорта. В первую очередь это будут работники предприятий критической инфраструктуры. Также он уточнил, что руководство различных предприятий и учреждений может при возможности оформить работникам спецпропуска.

Как это сделать городской голова не объяснил. В пресс-службе КГГА во второй половине дня просто не поднимали трубку.

Напомним, как это происходило весной 2020 года, когда в Киеве также останавливали транспорт.

Тогда замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook рассказал, как можно получить заветный пропуск. Он уточнил, что документ смогут получить лишь некоторые группы людей, среди которых сотрудники продовольственной сферы, медики, провизоры и правоохранительные органы.

"Руководство этих структур должно обратиться к профильным департаментам КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты или по месту расположения – к районным в г. Киев гос администрациям", - объяснял Паровозник.

По его словам, на основе запросов профильные департаменты передадут списки в департамент транспортной инфраструктуры, который и будет выдавать спецпропуска предприятиям

Кроме того, департамент транспортной инфраструктуры КГГА публиковал список телефонов, по которым можно заказать спецбилет для проезда.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, в столице прекращаются перевозки пассажиров в наземном общественном транспорте и метро.