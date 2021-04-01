В Киеве сделали уточнение насчет работы транспорта во время локдауна

С понедельника, 5 апреля, большинство киевлян не смогут пользоваться услугами общественного транспорта. Чиновники объяснили, чем нынешняя ситуация отличается от той, которая была год назад.

В Киевской горадминистрации уточнили, что в этом году метро не будет прекращать свою работу. Метрополитен, как и наземный транспорт будет перевозить людей по спецпропускам, сообщает УНІАН. А вот весной 2020 года были запущены дополнительные рейсы наземного транспорта для перевозки работников критической инфраструктуры

Сейчас чиновники КГГА утверждают график работы общественного транспорта. Проводится согласование количества спецпропусков, которые будут выданы. Окончательно график работы транспорта будет утвержден до 5 апреля.

Была поднята и тема частных маршруток, которые смогу перевозить пассажиров без спецпропусков во время локдауна. Киевские власти пока не имеют окончательного решения по данному вопросу.

Напомним, карантинные ограничения продлятся, по меньшей мере до 16 апреля.