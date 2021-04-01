Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)

В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

В ночь на четверг, 1 апреля, неизвестные опять осквернили Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе. Вандалы залили памятник фекалиями.

Фотографию последствий надругательства опубликовал в facebook ветеран АТО Валерий Пузик

"Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями", - написал он.

В Германии осквернили могилу Бандеры (фото)

Примечательно, что монумент расположен на проспекте Шевченко, прямо административного здания, в котором соседствуют областная государственная администрация и областной совет. В будущем на месте памятника, хотя возвести мемориал погибшим на Донбассе военным, которые родом с Одессы и области. По идее территория и окрестности должны находится под охраной правоохранителей. Тем не менее, это не помешало вандалам уйти безнаказанными.

Отметим, в декабре 2017 года памятник уже подвергался надругательству вандалов. Тогда его облили красной краской, сообщает ТСН.

Напомним, в Житомире мужчина побил камнем памятник Небесной Сотне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Одесса, Вандализм, АТО, Памятный знак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Моя жизнь закончилась": звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали
02 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
03 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
04 Когда ты часть "русского мира", а документ у тебя американский: в скандальной поездке Познера в Грузию открылся важный момент
05 Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
&quot;Явно спланированные провокации&quot;: россияне заявили о проблемах с &quot;Северным потоком-2&quot;
"Явно спланированные провокации": россияне заявили о проблемах с "Северным потоком-2"
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь