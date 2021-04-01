В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)

В ночь на четверг, 1 апреля, неизвестные опять осквернили Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе. Вандалы залили памятник фекалиями.

Фотографию последствий надругательства опубликовал в facebook ветеран АТО Валерий Пузик

"Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями", - написал он.

Примечательно, что монумент расположен на проспекте Шевченко, прямо административного здания, в котором соседствуют областная государственная администрация и областной совет. В будущем на месте памятника, хотя возвести мемориал погибшим на Донбассе военным, которые родом с Одессы и области. По идее территория и окрестности должны находится под охраной правоохранителей. Тем не менее, это не помешало вандалам уйти безнаказанными.

Отметим, в декабре 2017 года памятник уже подвергался надругательству вандалов. Тогда его облили красной краской, сообщает ТСН.

Напомним, в Житомире мужчина побил камнем памятник Небесной Сотне.