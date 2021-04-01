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Скандальный мясокомбинат опять наделал шуму с червями (видео 18+)

Скандальный мясокомбинат опять наделал шуму с червями (видео 18+)
23:23 Сегодня Телеграф

Продукция одесского мясокомбината "Гармаш" продолжает "радовать" потребителей уровнем качества. После того как в их колбасе "Домашней" был обнаружен червяк, его сородич объявился и в колбасе "Итальянская".

Неприятную находку обнаружила жительница Запорожья Алена Проскудрина. При нарезке колбасы, из палки стали выпадать личинки и появился жирный червяк. Увиденное так поразило женщину, что она разместила видео с червями  в колбасе на своей странице в facebook. (на видео присутствует нецензурная лексика 18+).

"Купила вчера колбасу Гармаш, сорт Итальянская. Палка стоит почти 300 гривен. Дома когда начала резать, то просто офигела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого!!! Там тупо черви внутри, длиной с половину пальца", - прокомментировала мерзкую находку Проскудрина.

До этого сеть супермаркетов "Сильпо" изъяла из продажи всю продукцию мясокомбината "Гармаш" из всех торговых точек в Украине. Причиной стал червяк, обнаруженный в колбасе покупательницей из Одессы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Запорожье, Гармаш, Колбаса, Червяк.
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