"Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном

На Черкасчине второй день подряд обсуждают случай гибели двух мужчин из одной семьи - отца и сына, автомобиль с которыми правоохранители отыскали в глубоком затопленном карьере. Предварительно речь идет о самоубийстве. Однако граждане категорически не согласны с такой версией: они считают, что родственники не могли одновременно решиться на такое, и не допускают, что отец мог погубить своего же ребенка. Обсуждают, что это могло быть убийство или несчастный случай.

Как проходили поиски пропавших и что дает основания предполагать "двойной" суицид, выяснял "Телеграф".

Как рассказали в черкасской полиции, утром 29 марта жительница города Смела заявила об исчезновении родных. По ее словам, накануне ее 58-летний муж и 34-летний сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115 в село Ватутино Звенигородского района, но к вечеру связь с ними отсутствовала. Свое беспокойство женщина объяснила тем, что получила от мужа "прощальное" сообщение. И правоохранители принялись за поиски людей. Автомобиль с погибшими обнаружили на дне карьера 30 марта.

-По предварительной информации, это, действительно, самоубийство, так как при визуальном осмотре, когда тела погибших достали из салона авто, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, - уточняет начальник отдела коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк. – Но после этого в обязательном порядке проводится вскрытие тел. Потому мы ждем заключения судмедэксперта и дополнительными сведениями для квалификации преступления. Думаю, что в скором времени будем обладать этой информацией и обнародуем ее.

Полицейские уже выяснили, что погибший глава семьи не раз высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. У него было депрессивное состояние, как рассказывали очевидцы, он приходил на рынок, там прощался со знакомыми. Мужчина не единожды отмечал, что ему все надоело и он хочет уйти из жизни. Даже когда смелянка позвонила на "102" и сообщила про исчезновение близких, то высказала предположение, что мужа живым не увидит. После этого полиция начала поиски и открыла уголовное производство с квалификацией ч.1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой о без вести пропавших.

-Начали поиск со Смелянского района, где они проживали, но так как они сказали своей супруге и маме, что едут в Ватутино, то зону поиска расширили. Затем оперативникам уголовного розыска удалось установить, что в последний раз на мобильной связи они были в окрестностях села Ротмистровка. И тогда основное внимание сосредоточили на этой территории. Но Ротмистровская ОТГ включает в себя не одно село, - говорит Зоя Вовк.

Машину с людьми искали в каждом селе, на полях, в лесополосах и прочих зарослях.

-Подняли в воздух квадрокоптер. Так как они уехали из дома на автомобиле зеленого цвета, пытались таким образом сверху разглядеть машину. Также начали проверять водоемы, а это проводится в обязательном порядке, если заявляют о пропаже людей, стали обследовать и берега карьера неподалеку от села Ташлык. Там увидели следы протекторов шин: земля еще была влажной и их было хорошо заметно. И одни следы совпадали с протекторами искомого ВАЗ-2115, причем, они обрывались на берегу.

Дальше необходимо было обследовать дно, потому вызвали водолазов.

-К этому времени на место происшествия приехала из Черкасс и я, - вспоминает сотрудница полиции. – И мы реально стояли на берегу и молились, чтобы это не был "наш" автомобиль – тот, который разыскиваем. Но когда водолазы нырнули и увидели номера, надежд не осталось. Нашли машину не сразу – глубина в карьере 20 метров, на поиски ушел не один час. В машине оказались двое людей. По словам знакомых семьи, именно старшего мужчину посещали суицидальные мысли.

Транспортное средство подняли на поверхность с помощью автокрана. Зоя Вовк указала на неприятно поразивший ее момент. Пока шли поисковые работы и "жигуленка" доставали из воды, вокруг карьера собралось немало зевак, снимавших происходящее на камеры мобильных телефонов, чтобы похвастаться знакомым и выложить видео в интернет. Но когда машину поставили на колеса и для дальнейших действий понадобились понятые, то помочь полицейским никто не захотел – все заторопились по домам...

Следствие продолжается. Следователи выясняют причины происшествия, что могло подтолкнуть мужчин к такому поступку.

Как сообщал "Телеграф", ранее самоубийство произошло в ковидной больнице Луцка - женщина погибла на месте после падения с 4 этажа.