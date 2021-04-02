"Карантин? Не слышали". В сети появились видео ночных гуляний в Киеве и Одессе

В ночь на 2 апреля в Киеве и Одессе люди устроили массовые гуляния во время карантина.

Об этом сообщили в Телеграм-каналах "Новости Одессы" и "Сегодня".

Там также поделились видео массовых гуляний в Киеве и Одессе.

На кадрах видео видно, что, люди в большинстве были без масок.

Стоит отметить, что 1 апреля в Киеве заболели 1150 человек, а в Одесской области 1305 граждан. Умерли в тот день в столице 44 пациента и 54 в Одесской области. Таким образом ситуация с коронавирусом в данных областях самая худшая в стране.

Напомним, что ранее в исследовании соцгруппы "Рейтинг" рассказали, сколько граждан Украины поддерживают введение локдауна на территории страны.