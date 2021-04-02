Призывали свергнуть власть в Украине: СБУ разоблачила сеть агентов "русского мира" (фото)

В Украине работала сеть агитаторов, которые выступали за захват власти в стране.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, представители агитационной сети «работали» в Чернигове, Прилуках (Черниговская область), в Конотопе (Сумская область) и в Одессе.

В частности, житель Чернигова через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению границ государственной границы Украины.

"Кроме того, он распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО", - рассказали в СБУ. Аналогичной детальностью занимался и житель Прилук, Одессы и Конотопа.

Как сообщал "Телеграф", ранее сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность сети интернет-агитаторов, управляемой с России, которая действовала на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.