Маразм крепчал: новая "патриотическая" идея боевиков "ДНР" взволновала сеть

На Донбассе оккупанты продолжают имитировать бурную деятельность по строительству независимого государства "ДНР". В Макеевке оккупационная администрация предложила предпринимателям перекрасить фасады и вывески торговых объектов в цвета символики террористов "ДНР".

Такое указание появилось на сайте "Администрации города Макеевка". Ссылку на ресурс коллаборационистов разместил Telegram-канал "ЧП Донецк".

"В Макеевке местные власти хотят перекрасить город в цвета флага. Администрация призвала предпринимателей делать вывески в стиле триколора. По их мнению траты бизнеса на переделку должны повысить чувство "патриотизма". Ждём и в Донецке такое нововведение?", - отметили авторы канала.

Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать: "Вот бы ещё в Горловке ямы покрасить так - же - поднять патриотизм водителей!", "Что они там курят", "Дороги лучше сделайте в Макеевке, ездить не возможно ямы глубиной в пол колеса".

Напомним, в оккупированных Донецке и Макеевке выстроились огромные очереди за едой.