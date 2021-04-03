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Маразм крепчал: новая "патриотическая" идея боевиков "ДНР" взволновала сеть

Маразм крепчал: новая "патриотическая" идея боевиков "ДНР" взволновала сеть
00:27 Сегодня Телеграф

На Донбассе оккупанты продолжают имитировать бурную деятельность по строительству независимого государства  "ДНР". В Макеевке оккупационная администрация предложила предпринимателям перекрасить фасады и вывески торговых объектов в цвета символики террористов "ДНР".

Такое указание появилось на сайте "Администрации города Макеевка". Ссылку на ресурс коллаборационистов разместил Telegram-канал "ЧП Донецк".

"В Макеевке местные власти хотят перекрасить город в цвета флага. Администрация призвала предпринимателей делать вывески в стиле  триколора. По их мнению траты бизнеса на переделку должны повысить чувство "патриотизма". Ждём и в Донецке такое нововведение?", - отметили авторы канала.

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Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать: "Вот бы ещё в Горловке ямы покрасить так - же - поднять патриотизм водителей!", "Что они там курят", "Дороги лучше сделайте в Макеевке, ездить не возможно ямы глубиной в пол колеса".

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Напомним, в оккупированных Донецке и Макеевке выстроились огромные очереди за едой.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Макеевка, Донбасс, ДНР, ОРДЛО.
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