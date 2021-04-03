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В Аскании-Новой Херсонской области от яда фермеров погибают серые журавли, огари, канюки

В Аскании-Новой Херсонской области от яда фермеров погибают серые журавли, огари, канюки
02:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На Херсонщине за прошедшие несколько месяцев погибли более 2 тысяч птиц, треть из которых - краснокнижные серые журавли и Огари. Природе нанесли ущерб на более 7 млн. гривен. По причине небрежности местных фермеров.

Об этом сообщили ФАКТЫ.

Для восстановления числа птиц нужно не менее 15 лет.

По словам главы заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, у них было 16 гнезд Канюка-курганника, а теперь осталось около 4.

До мест гнездования птицы не долетели несколько километров, остановившись отдохнуть на Херсонщине.

В столичном институте токсикологии установили, что пернатые погибли от химикатов для борьбы с грызунами, которыми было обработано зерно на полях. Средств против грызунов есть только два вида, один действует только на полевых мышей и заражает их болезнями, но стоит недешево. Поэтому, большинство фермеров выбирают химию, которая опасна для всего живого, 300мг которой могут убить человека, поэтому нужно соблюдать технологию внесения пестицида.

После первого случая массовой смерти птиц власти не запретили, а только рекомендовали фермерам не использовать опасный яд.

После первых случаев массовой гибели птиц областная власть не запретила, а лишь рекомендовала фермерам не использовать опасный яд. 

И хотя проверка ферм не выявила сильных нарушений, руководство заповедника сняло на видео фермера, который разбрасывал на поле яд, без соблюдения технологии. Данный факт будет учтен в уголовном деле по статье Загрязнение или порча земель.

В свою очередь экологи требуют от властей усилить ответственность за использование яда и запретить опасный пестицид.

Стоит отметить, что 31 марта в Аскании-Новой мертвыми нашли 61 серого журавля, в январе там погибли 185 редких птиц.

Напомним, что в Украине с 1 апреля по 15 июня действует режим "тишины".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Херсон, Заповедник.
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