Сразу два областных центра закрываются на локдаун в Украине: что там происходит

Новые рекорды по больным коронавирусом в Украине вынуждают регионы усиливать карантинные ограничения. В Запорожье и Николаеве вводится локдаун.
Николаевская область находится в красной зоне еще с 24 марта. Однако, ситуацию это не улучшило. Поэтому, мер Николаева Александр Сенкевич в прямом на эфире на своей странице в facebook заявил, что в ближайшее время в городе будут введены новые карантинные меры.
В пятницу, 2 апреля будет решен вопрос о том, что уже с 3 апреля общественный транспорт будет работать только с 06:30 до 09:00 и 16:30 до 19:00. При этом пользоваться им смогут пассажиры, имеющие спецпропуск и документы, подтверждающие личность. В остальное время суток городской транспорт будет закрыт.
Изменения коснутся и работы школ. Все ученики перейдут на дистанционную форму обучения.
Карантинные ограничения вводят и в Запорожье, хотя официально область пока находиться в оранжевой зоне. Ситуация там стремительно ухудшается. Об этом сообщает "Первый Запорожский".
2 апреля на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были введены следующие противоэпидемические мероприятия:
Изменения вступают в силу с 3 апреля.
Напомним, в Киеве с 5 апреля прекращается работа общественного транспорта и детских садов.