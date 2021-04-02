Сразу два областных центра закрываются на локдаун в Украине: что там происходит

Новые рекорды по больным коронавирусом в Украине вынуждают регионы усиливать карантинные ограничения. В Запорожье и Николаеве вводится локдаун.

Николаевская область находится в красной зоне еще с 24 марта. Однако, ситуацию это не улучшило. Поэтому, мер Николаева Александр Сенкевич в прямом на эфире на своей странице в facebook заявил, что в ближайшее время в городе будут введены новые карантинные меры.

В пятницу, 2 апреля будет решен вопрос о том, что уже с 3 апреля общественный транспорт будет работать только с 06:30 до 09:00 и 16:30 до 19:00. При этом пользоваться им смогут пассажиры, имеющие спецпропуск и документы, подтверждающие личность. В остальное время суток городской транспорт будет закрыт.

Изменения коснутся и работы школ. Все ученики перейдут на дистанционную форму обучения.

Карантинные ограничения вводят и в Запорожье, хотя официально область пока находиться в оранжевой зоне. Ситуация там стремительно ухудшается. Об этом сообщает "Первый Запорожский".

2 апреля на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были введены следующие противоэпидемические мероприятия:

Обслуживание в заведениях питания разрешено с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00. В выходные дни разрешена работа только "на вынос"

Под полным запретом проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;

Прекращают свою работу спортивные залы и фитнес-центры;

Запрещена работа рынков и магазинов, за исключением продовольственных

Продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, заправки, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Изменения вступают в силу с 3 апреля.

Напомним, в Киеве с 5 апреля прекращается работа общественного транспорта и детских садов.