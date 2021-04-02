В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)

Столичные власти продемонстрировали, как будут выглядеть новые спецпропуска на поездки в общественном транспорте во время локдауна. Всего таких документов выдадут около 400 тысяч.

Озвучил информацию о заветном пропуске лично мер столицы Виталий Кличко во время традиционного онлайн брифинга в пятницу, 2 апреля.

Мер сделал акцент на том, что спецпропуска не дают право на бесплатный проезд. То есть пассажиру все равно придется оплатить пользование общественным транспортом. Киевлянин должен будет иметь при себе спецпропуск и документ об удостоверении личности. Без защитной маски в транспорт пускать не будут.

Кличко в очередной раз напомнил, что в первую очередь документы выдадут работникам критической инфраструктуры Киева. Среди них медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

По словам градоначальника всего будет изготовлено около 400 тысяч билетов, как и во время локдауна в 2020 году.

Также в своем telegram-канале мер продемонстрировал фотографию спецпропусков и дал ссылку на сайт КГГА, где подробно расписан порядок получения документа.

Напомним, с 5 апреля в Киеве прекращает работу общественный транспорт.