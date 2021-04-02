Закрытые школы и транспорт по пропускам: еще один украинский город ужесточит карантин с 5 апреля

Сразу три областных центрах Украины в пятницу, 2 апреля, объявили о введении локдауна из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Вслед за Николаевом и Запорожьем об усилении карантинных мер заявил и городской голова Чернигова Владислав Атрощенко.

Информацию об этом разместил региональный телеканал "Детинец" на странице в Facebook.

По словам чиновника, с понедельника, 5 апреля, в городе вводится запрет на следующие вещи:

Прекращается работа учебных учреждений за исключением детских садов;

Жители Чернигова не смогут посещать городские кладбища в выходные дни;

Заведения общественного питания смогут продавать свой товар только "навынос";

Общественный транспорт перейдет на работу в специальном режиме. Он будет перевозить пассажиров по спецпропускам;

Отметим, что Черниговская область попала в "красную зону" карантина 29 марта.

Добавим, что 5 апреля, общественный транспорт перестанет принимать обычных пассажиров и в столице Украины. Правда, в отличии от Чернигова, в Киеве будет прекращена работа детских садов.