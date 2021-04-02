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Пятница, 02.04.2021
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Закрытые школы и транспорт по пропускам: еще один украинский город ужесточит карантин с 5 апреля

Закрытые школы и транспорт по пропускам: еще один украинский город ужесточит карантин с 5 апреля
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

Сразу три областных центрах Украины в пятницу, 2 апреля, объявили о введении локдауна из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Вслед за Николаевом и Запорожьем об усилении карантинных мер заявил и городской голова Чернигова Владислав Атрощенко.

Информацию об этом разместил региональный телеканал "Детинец" на странице в Facebook.

По словам чиновника, с понедельника, 5 апреля, в городе вводится запрет на следующие вещи:

  • Прекращается работа учебных учреждений за исключением детских садов;
  • Жители Чернигова не смогут посещать городские кладбища в выходные дни;
  • Заведения общественного питания смогут продавать свой товар только "навынос";
  • Общественный транспорт перейдет на работу в специальном режиме. Он будет перевозить пассажиров по спецпропускам;

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Отметим, что Черниговская область попала в "красную зону" карантина 29 марта.

Добавим, что 5 апреля, общественный транспорт перестанет принимать обычных пассажиров и в столице Украины. Правда, в отличии от Чернигова, в Киеве будет прекращена работа детских садов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Транспорт, Чернигов, Красная зона, Локдаун, Владислав Атрощенко.
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