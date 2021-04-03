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Суббота, 03.04.2021
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В Киевской области с 5 апреля ужесточают карантин: подробности

В Киевской области с 5 апреля ужесточают карантин: подробности
03:34 Сегодня Телеграф

Киевская область также не выдержала испытание коронавирусом. С понедельника, 5 апреля, в один день со столицей, в регионе усиливают карантинные ограничения.

Об этом в пятницу, 2 апреля, после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил глава киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает официальный портал киевского облсовета.

По его словам, ситуация с коронавирусом в разных частях региона заметно отличается. Хуже всего обстановка в Белоцерковском, Бучанском и Бориспольском районах. Поэтому с 5 по 9 апреля на отдельных территориях Киевской области, в зависимости от эпидемического состояния, будут приняты следующие изменения:

  • На отдельных территориях будет приостановлена работа всех учебных заведений, включая внеклассные и дошкольные;
  • Изменят интенсивность и интервал движения общественного транспорта за исключением временных промежутков с 07:00 по 10:00, а также с 16:00 до 20:00;
  • Пассажиры могу заполнять салон общественного транспорта не более чем на 50%;
  • Люди преклонного возраста будут обслуживаться в магазинах вне очереди с 10:00 до 12:00;

Напомним, в Николаеве, Запорожье и Чернигове вводят локдаун.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киевская область, Карантин, Локдаун.
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