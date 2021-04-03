В Киевской области с 5 апреля ужесточают карантин: подробности

Киевская область также не выдержала испытание коронавирусом. С понедельника, 5 апреля, в один день со столицей, в регионе усиливают карантинные ограничения.

Об этом в пятницу, 2 апреля, после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил глава киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает официальный портал киевского облсовета.

По его словам, ситуация с коронавирусом в разных частях региона заметно отличается. Хуже всего обстановка в Белоцерковском, Бучанском и Бориспольском районах. Поэтому с 5 по 9 апреля на отдельных территориях Киевской области, в зависимости от эпидемического состояния, будут приняты следующие изменения:

На отдельных территориях будет приостановлена работа всех учебных заведений, включая внеклассные и дошкольные;

Изменят интенсивность и интервал движения общественного транспорта за исключением временных промежутков с 07:00 по 10:00, а также с 16:00 до 20:00;

Пассажиры могу заполнять салон общественного транспорта не более чем на 50%;

Люди преклонного возраста будут обслуживаться в магазинах вне очереди с 10:00 до 12:00;

Напомним, в Николаеве, Запорожье и Чернигове вводят локдаун.