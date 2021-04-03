В Киевской области с 5 апреля ужесточают карантин: подробности

Киевская область также не выдержала испытание коронавирусом. С понедельника, 5 апреля, в один день со столицей, в регионе усиливают карантинные ограничения.
Об этом в пятницу, 2 апреля, после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил глава киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает официальный портал киевского облсовета.
По его словам, ситуация с коронавирусом в разных частях региона заметно отличается. Хуже всего обстановка в Белоцерковском, Бучанском и Бориспольском районах. Поэтому с 5 по 9 апреля на отдельных территориях Киевской области, в зависимости от эпидемического состояния, будут приняты следующие изменения:
Напомним, в Николаеве, Запорожье и Чернигове вводят локдаун.