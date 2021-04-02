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Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз

Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф

Одесскую область может ждать тотальный локдаун. 

Об этом рассказала директор областного департамента здоровья Наталья Одарий-Захарьева, пишет Радио.Свобода.  

"Я думаю, что Одесчину ожидает локдаун, потому что мы сегодня находимся на втором месте по количеству заболевших - 1608 человек. Впереди только Львовщина", - сказала она. 

По словам заместителя директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергея Дементьева, то что Одесскую область внесли в "красную зону" 23 марта недостаточно для того, чтобы остановить распространение вируса. Основной причиной тому он назвал несоблюдение карантинных требований населением. 

По официальным данным, в Одесской области за прошедшие сутки было обнаружено 1608 новых случаев COVID-19. Почти половина из них - в Одессе. 

Как сообщалось ранее, в "красную зону" в Украине попадают город Киев и 10 областей, в числе которых и Одесская.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесская область, Коронавирус, Covid-19.
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