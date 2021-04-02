Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз

Одесскую область может ждать тотальный локдаун.

Об этом рассказала директор областного департамента здоровья Наталья Одарий-Захарьева, пишет Радио.Свобода.

"Я думаю, что Одесчину ожидает локдаун, потому что мы сегодня находимся на втором месте по количеству заболевших - 1608 человек. Впереди только Львовщина", - сказала она.

По словам заместителя директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергея Дементьева, то что Одесскую область внесли в "красную зону" 23 марта недостаточно для того, чтобы остановить распространение вируса. Основной причиной тому он назвал несоблюдение карантинных требований населением.

По официальным данным, в Одесской области за прошедшие сутки было обнаружено 1608 новых случаев COVID-19. Почти половина из них - в Одессе.

Как сообщалось ранее, в "красную зону" в Украине попадают город Киев и 10 областей, в числе которых и Одесская.