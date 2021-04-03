Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

Уснул за рулем: в Одессе "скорая" въехала в такси (фото, видео)

Уснул за рулем: в Одессе "скорая" въехала в такси (фото, видео)
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф

В Одессе машина "скорой помощи" въехала в припаркованное такси, раскурочив его вдребезги. Водитель поврежденного автомобиля чудом не пострадал.

ДТП произошло в ночь на субботу, 3 апреля, на улице Черноморского Казачества. Как сообщает telegram-канал "**евая Одесса", скорей всего водитель "скорой помощи" просто заснул за рулем. По счастливому стечению обстоятельств таксист не успел взять пассажиров. Поэтому никто не пострадал. Если конечно не считать машину, внешний вид которой оставляет желать лучшего.

фото

О других подробностях аварии пока не сообщается. Однако, в комментария люди интересуются, почему не опубликовали фотографию машины – виновника ДТП. Также одесситы выражают сочувствие таксисту, радуясь, что после таких повреждений он хотя бы остался жив. Также было высказано предположение, что из-за тяжелой обстановки с коронавирусом, работники "скорой помощи" так перегружен, что уже засыпают за рулем.

комментарии

Напомним, в Одессе на массиве "7 небо" неизвестный автомобиль повредил сразу несколько машин, припаркованных у дороги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 808

Все по теме:

Одесса, ДТП, Авария, Скорая помощь, Такси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
03 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
04 "Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
05 "Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство &quot;контролировало&quot; его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Правительство "контролировало" его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь