Уснул за рулем: в Одессе "скорая" въехала в такси (фото, видео)

В Одессе машина "скорой помощи" въехала в припаркованное такси, раскурочив его вдребезги. Водитель поврежденного автомобиля чудом не пострадал.

ДТП произошло в ночь на субботу, 3 апреля, на улице Черноморского Казачества. Как сообщает telegram-канал "**евая Одесса", скорей всего водитель "скорой помощи" просто заснул за рулем. По счастливому стечению обстоятельств таксист не успел взять пассажиров. Поэтому никто не пострадал. Если конечно не считать машину, внешний вид которой оставляет желать лучшего.

О других подробностях аварии пока не сообщается. Однако, в комментария люди интересуются, почему не опубликовали фотографию машины – виновника ДТП. Также одесситы выражают сочувствие таксисту, радуясь, что после таких повреждений он хотя бы остался жив. Также было высказано предположение, что из-за тяжелой обстановки с коронавирусом, работники "скорой помощи" так перегружен, что уже засыпают за рулем.

Напомним, в Одессе на массиве "7 небо" неизвестный автомобиль повредил сразу несколько машин, припаркованных у дороги.