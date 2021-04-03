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Спецпропуска на проезд в Киеве произвели ажиотаж в сети: правда ли их можно купить онлайн

Спецпропуска на проезд в Киеве произвели ажиотаж в сети: правда ли их можно купить онлайн
10:44 Сегодня Телеграф

Киевляне готовятся к поездкам на общественном транспорте по спецпропускам. А мошенники уже вывешивают в Интернете объявления о продаже документов всем желающим.

Объявление о продаже "Пропуска на транспорт" появилось в пятницу, 2 апреля,  на крупнейшем сервисе объявлений OLX. За свой "товар" мошенники просили всего 200 гривен. Сейчас это объявление уже не найти. Нет его и на портале Prom. Вероятно, администрация портала снесла его после многочисленных жалоб.

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Тем не менее, городские власти уже успели отреагировать.  Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Нацполиции по поводу незаконных продаж спецпропусков в глобальной сети, сообщает официальный портал КГГА.

Чиновники еще раз уточнили, что бесплатно получить спецпропуска могут лишь структуры, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города. В их числе медики, правоохранители, работники ЖКХ, сотрудники социальных служб, а также рабочие супермаркетов и аптек.

Отметим, что сами спецпропуска были представлены мером Киева Виталием Кличко еще в пятницу, 2 апреля. При этом он подчеркнул, что это не талон на бесплатный проезд. Дорогу все равно приодеться оплатить.

Напомним, проезд по спецпропускам в Киеве начнет действовать с понедельника, 5 апреля.  Правда, в социальных сетях уже пишут, что в понедельник еще можно будет ездить без пропусков, так как чиновники не успели обеспечить билетами все предприятия.

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Причиной ограничения движения общественного транспорта стала критическая ситуация с коронавирусом в столице. По этой же причине прекращают свою работу детские сады. Столь строгие карантинные ограничения продляться, как минимум, до 16 апреля.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киев, Транспорт, Спецпропуск, Локдаун.
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