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Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах

Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах

Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф

Количество областных центров в Украине, где ввели локдаун, стремительно растет. По того как в один день, 2 апреля, сразу три города (Запорожье, Николаев и Чернигов) усилили карантинные ограничения, их примеру последовали и Сумы.

Решение о новой фазе карантина приняли 2 апреля на заседании Исполнительного  комитета Сумского горсовета. Как заявил мер Александр Лысенко, ситуация с коронавирусом в городе не улучшилась, не смотря на то, что регион уже некоторый период числится в "красной зоне". Теперь в сутки поступает столько же больных, сколько раньше фиксировалось за неделю, сообщает пресс-служба горсовета города.

И действительно, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, эпидпорог в области был превышен и составлял 153,8% от нормы. Значительная часть пациентов это именно жители областного центра.

статистика

статистика1

С 3 апреля в городе вводятся следующие изменения:

  • Запрет на посещение зон отдыха, в том числе парков, спортплощадок и водоемов в компании больше трех человек. То же самое касается и мест большого скопления народа.;
  • В общественных местах разрешено быть только при наличии защитной маски или респиратора;
  • Закрываются все учебные заведения кроме детских садиков и мест внешкольного обучения;
  • Государственные структуры принимают посетителей в онлайн-режиме;
  • Всем предприятиям и компаниям предложено перейти на дистанционную форму работы;
  • Разрешена работа супермаркетов при наличии всех работающих касс в торговом зале;

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Напомним, помимо областных центров, с 5 апреля будет введен локдаун и в Киевской области.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Сумы, Карантин, Красная зона, Локдаун.
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