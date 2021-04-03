Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах

Количество областных центров в Украине, где ввели локдаун, стремительно растет. По того как в один день, 2 апреля, сразу три города (Запорожье, Николаев и Чернигов) усилили карантинные ограничения, их примеру последовали и Сумы.

Решение о новой фазе карантина приняли 2 апреля на заседании Исполнительного комитета Сумского горсовета. Как заявил мер Александр Лысенко, ситуация с коронавирусом в городе не улучшилась, не смотря на то, что регион уже некоторый период числится в "красной зоне". Теперь в сутки поступает столько же больных, сколько раньше фиксировалось за неделю, сообщает пресс-служба горсовета города.

И действительно, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, эпидпорог в области был превышен и составлял 153,8% от нормы. Значительная часть пациентов это именно жители областного центра.

С 3 апреля в городе вводятся следующие изменения:

Запрет на посещение зон отдыха, в том числе парков, спортплощадок и водоемов в компании больше трех человек. То же самое касается и мест большого скопления народа.;

В общественных местах разрешено быть только при наличии защитной маски или респиратора;

Закрываются все учебные заведения кроме детских садиков и мест внешкольного обучения;

Государственные структуры принимают посетителей в онлайн-режиме;

Всем предприятиям и компаниям предложено перейти на дистанционную форму работы;

Разрешена работа супермаркетов при наличии всех работающих касс в торговом зале;

Напомним, помимо областных центров, с 5 апреля будет введен локдаун и в Киевской области.