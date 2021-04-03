Под генконсульством России в Одессе прошла акция против Медведчука (видео)

Нацкорпус устроил пикет под зданием консульства России в Одессе.

Во время акции активисты держали листы с надписью "ОПЗЖ = Россия" и требовали отправить нардепа этой партии Виктора Медведчука за решетку.

После чего они связали флаги ОПЗЖ и России, облили их красной краской и демонстративно сожгли.

Также не обошлось без зажигания файеров, из-за чего улица перед входом в консульство на некоторая время утонула в дыму. Соответствующие кадры были выложены в телеграм-канале "Ху**ая Одесса"

Как видно на кадрах, обнародованных в ФБ правозащитника Сергея Варламова, в акции участвовали более десяти человек, а за порядком следили полицейские.

Как сообщалось ранее, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и его "правая рука" Тарас Козак стали фигурантами дела о госизмене.