Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах
Еще один "красный" облцентр ужесточил карантин: что изменится в Сумах

Под генконсульством России в Одессе прошла акция против Медведчука (видео)

Под генконсульством России в Одессе прошла акция против Медведчука (видео)
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Нацкорпус устроил пикет под зданием консульства России в Одессе. 

Во время акции активисты держали листы с надписью "ОПЗЖ = Россия" и требовали отправить нардепа этой партии Виктора Медведчука за решетку. 

После чего они связали флаги ОПЗЖ и России, облили их красной краской и демонстративно сожгли. 

Также не обошлось без зажигания файеров, из-за чего улица перед входом в консульство на некоторая время утонула в дыму. Соответствующие кадры были выложены в телеграм-канале "Ху**ая Одесса"

Как видно на кадрах, обнародованных в ФБ правозащитника Сергея Варламова, в акции участвовали более десяти человек, а за порядком следили полицейские. 

Как сообщалось ранее, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и его "правая рука" Тарас Козак стали фигурантами дела о госизмене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

Все по теме:

Одесса, Россия, Виктор Медведчук, Нацкорпус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
02 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
03 США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
04 "От****тесь от Украины": у Лаврова разозлили сеть новым хамством в адрес Зеленского
05 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
Авторы &quot;Спутника V&quot; оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Авторы "Спутника V" оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Сеть повеселил пост Зеленского про &quot;семь пятниц на неделе&quot;
Сеть повеселил пост Зеленского про "семь пятниц на неделе"
&quot;Мы ни сном, ни духом&quot;: Владимир Остапчук приоткрыл тайны шоу &quot;Маска&quot;
"Мы ни сном, ни духом": Владимир Остапчук приоткрыл тайны шоу "Маска"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь