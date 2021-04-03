"На следующем СНБО введут санкции": журналистка показала, как работают рестораны в Киеве (фото)

В Киеве вопреки локдауну продолжают работать рестораны.

Фото посетителей одного из столичных заведений поделилась журналистка Алена Яхно.

"Локдаун. Но если очень хочется поужинать в ресторане, то можно", - написала она.

Исходя из геометки в посте, речь идет о ресторане "Стейкхаус", расположенном практически в центре города.

В комментариях к записи пользователи сети не стали скрывать свое возмущение:

"И как бороться с такими людьми? Нет слов, больницы забиты";

"Клубы в Киеве спокойно работают, рестораны работают, в больницах нет мест";

"А ПЦР тест спокойно продают за 1000 гривен для путешествий";

"На следующем СНБО введут санкции";

"Нет слов, более 20 тысяч в сутки и это только выявленных, более 400 летальных, два новых штамма, которые более агрессивные, и непуганые идиоты наше все", - пишут они.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом. Это первый раз, когда в стране зафиксировали более 20 тысяч новых случаев COVID-19.