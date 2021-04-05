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Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
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В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы
В Киеве 5 апреля начался локдаун: о каких правилах следует знать жителям столицы

Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)

Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
12:24 Сегодня Телеграф Полиция Киева

Полицейские Киева и нацгвардейцы с понедельника, 5 апреля, усилили контроль за соблюдением гражданами правил усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

"В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии, полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

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В частности, столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен.

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Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. "В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - говорится в сообщении.

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Также работники полиции патрулируют лесопарковые зоны и другие общественные места, где возможно скопление граждан.

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Также с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим и призывают выполнять карантинные требования.

"В очередной раз призываем граждан не нарушать установленные противоэпидемические мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", - призвали в полиции Киева.

Как сообщалось, в Киеве 5 апреля начался локдаун. "Телеграф" расписал, о каких правилах следует знать жителям столицы.

Вместе с тем, Киев показал, что не готов в полной мере справляться перевозкой пассажиров. Так, должным образом не работает система спецпропусков на общественный транспорт, при этом анонсированные ограничения движения метро, троллейбусов, трамваев и автобусов - вступили в силу. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 304

Все по теме:

Киев, Полиция, Транспорт, Метро, Нацгвардия, Громкоговорители, Патрули, Локдаун.
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