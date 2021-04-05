Харьковская и Хмельницкая области близки к красной зоне карантина: в Кабмине сделали заявление

Еще два региона страны могут оказаться в "красной зоне" карантина. Речь идет о Харьковской и Хмельницкой областях.

Такой прогноз в эфире телеканала "Украина 24" дал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Думаю, что наверняка Харьковская и Хмельницкая (области – Ред). Там МОЗ ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией", - отметил чиновник.

По словам министра, этим двум регионам надо обратить внимание на показатели госпитализаций, наличием свободных мест в больницах и общим уровнем роста пациентов с коронавирусом.

В то же время Немчинов опроверг слухи о введении общенационального локдауна в Украине.

Напомним, ранее на региональном уровне были приняты решения о введении локдауна в Киеве, Киевской области, Чернигове, Сумах, Николаеве и Запорожье.

В первый же день ограничений в столице образовались крупные заторы, а таксисты резко подняли цены на свои услуги. В то же время в КГГА опровергли слухи о введении комендантского часа в городе.