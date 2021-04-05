В Киеве женщина торговала спецпропусками прямо на остановке: за один билет просила 200 грн

В Киеве задержали 18-летнюю жительницу города, которая торговала спецпропусками для проезда в общественном транспорте.
Об этом пишет пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что во время патрулирования в Святошинском районе, правоохранители заметили скопление людей на остановке. Подойдя к толпе, они заметили, что девушка торгует спецпропусками.
Уже в отделении, киевлянка призналась, что заказала билеты и справки о трудоустройстве в одной из столичных больниц в интернете. За все она заплатила 5 тысяч гривен, а потом продавала их по 200 гривен за штуку.
Отмечается, что часть из поддельных билетов девушка уже успела продать.
Полиция открыла дело по ч.1 ст.358 (подделка документов, печаток, штампов и бланков, продажа или использование поддельных документов). Теперь "предпринимательнице" грозит штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы до двух лет.
Как сообщалось ранее, в Киеве 5 апреля начался локдаун и нацгвардейцы усилили контроль за соблюдением гражданами правил усиленного карантина.
"Телеграф" расписал, о каких правилах следует знать жителям столицы.