Готовятся к реальному наступлению? Боевики "затихли" на Донбассе

К вечеру понедельника, 5 апреля, боевики единожды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ни один военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"С начала этих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В то же время, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее у боевиков появился новый фейк про убитого ребенка, который сейчас раскручивают российские СМИ, обвиняя ВСУ в детоубийстве. Якобы взрывчатку сбросили с БПЛА. Ситуацию подогревают и в Кремле, утверждая, что российские пропагандисты врать не могут.

Также на утро субботы, 3 апреля, боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, из-за чего двое бойцов ВСУ и житель Красногоровки получили ранения.

Помимо этого, буквально через неделю после смертельного обстрела бойцов ВСУ под Шумами, на утро пятницы, 2 апреля, на Донбассе боевики ранили еще двух украинских военных.

А уже к полудню пятницы. 2 апреля, стало известно об еще одном раненом из рядов ВСУ.