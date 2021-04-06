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Вторник, 06.04.2021
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Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА

Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, то вскоре Харьковская область окажется в "красной зоне".

Об этом сообщает "Интерфакс2.

К такому выводу чиновник пришел после того, как озвучил следующие цифры: в Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19 уже заполнены 105 коек из выделенных под эти цели 120.

"Сегодня первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критическими, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет – будет "красная зона", - сказал Черняк.

По словам Черняка, на данный момент задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты попадают в довольно тяжелом состоянии, и им нужна кислородная поддержка.

Как сообщал "Телеграф", ранее количество областных центров в Украине, где ввели локдаун, стремительно растет. После того как в один день, 2 апреля, сразу три города (Запорожье, Николаев и Чернигов) усилили карантинные ограничения, их примеру последовали и Сумы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 348

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Харьковская область, Карантин, Коронавирус, Красная зона.
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