Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил, то вскоре Харьковская область окажется в "красной зоне".

Об этом сообщает "Интерфакс2.

К такому выводу чиновник пришел после того, как озвучил следующие цифры: в Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19 уже заполнены 105 коек из выделенных под эти цели 120.

"Сегодня первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критическими, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет – будет "красная зона", - сказал Черняк.

По словам Черняка, на данный момент задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты попадают в довольно тяжелом состоянии, и им нужна кислородная поддержка.

Как сообщал "Телеграф", ранее количество областных центров в Украине, где ввели локдаун, стремительно растет. После того как в один день, 2 апреля, сразу три города (Запорожье, Николаев и Чернигов) усилили карантинные ограничения, их примеру последовали и Сумы.