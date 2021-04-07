Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема
Украина не хочет говорить о Донбассе в Беларуси: какой сигнал Киев отправил Минску и почему поиск нового места для переговоров – проблема
Зеленский подписал важный "коллекторский" закон: что с ним изменится
Зеленский подписал важный "коллекторский" закон: что с ним изменится
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

В Харькове школьница попала в больницу после прогулки по заброшке: детали

В Харькове школьница попала в больницу после прогулки по заброшке: детали
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф

В Харькове во вторник, 6 апреля, 15-летняя девушка поскользнулась и упала со второго этажа недостроя, где прогуливалась по крыше.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области в среду, 7 апреля.

В полицию обратился парень, который услышал шум и просьбы о помощи от компании девушек-подостков. Одна из них лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Как выяснили полицейские, трое девушек пошли гулять. 15-летняя девочка направилась к нежилому зданию, где поскользнулась и упала со второго этажа. Другие девушки испугались и стали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 127

Все по теме:

Харьков, Девушки, Подростки, ЧП, Недострои.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки
04 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
05 ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в &quot;красную&quot; зону
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в "красную" зону
&quot;Новая услуга &quot;Glovo&quot;: в Киеве курьер отправил в нокаут прохожего (видео)
"Новая услуга "Glovo": в Киеве курьер отправил в нокаут прохожего (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь