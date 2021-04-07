В Харькове школьница попала в больницу после прогулки по заброшке: детали

В Харькове во вторник, 6 апреля, 15-летняя девушка поскользнулась и упала со второго этажа недостроя, где прогуливалась по крыше.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области в среду, 7 апреля.

В полицию обратился парень, который услышал шум и просьбы о помощи от компании девушек-подостков. Одна из них лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Как выяснили полицейские, трое девушек пошли гулять. 15-летняя девочка направилась к нежилому зданию, где поскользнулась и упала со второго этажа. Другие девушки испугались и стали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске.